An de weideren Partien koumen Bolton an Crystal Palace net iwwert en 0:0 eraus, Norwich an Southampton trennen sech 2:2, Stoke City verléiert 0:2 géint Wolverhampton an West Bromwich zitt mat 1:2 de Kierzeren géint Derby County.Um 18.30 Auer gëtt nach Partie tëschent Preston North End an Arsenal ugepaff.