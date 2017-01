Am Retourmatch géint Georgien am Gymnase vun der Coque huet sech Lëtzebuerg e Samschdeg mat 35:29 géint Georgien duerchgesat.

An der Paus loung Lëtzebuerg mat 18 zu 13 a Féierung. D'Lëtzebuerg huet an der éischter Halschent e richteg gudden Handball gewisen. Si loungen fréi a Féierung an hunn hir Avance bis Paus konstant ausgebaut.

Och an der zweeter Halschent wossten d'Lëtzebuerger ze iwwerzeegen an hunn eng ganz souverän Leeschtung gewisen. Georgien konnt den Ecart zäitweis op 2 bis 3 Punkten verkierzen, mee Lëtzebuerg huet sech Victoire um Enn net méi huelen gelooss an behaapt sech mat 35 zu 29.Den Allersmatch an der Woch hat Lëtzebuerg och schonn mat 31 op 24 fir sech entscheed.E Mëttwoch um 19.30 Auer trëfft Lëtzebuerg um 3. Spilldag am Gymnase vun der Coque op Italien an de Retourmatch an Italien ass dann de 15. Januar.