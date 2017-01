- Sparta 79:69 (24:23, 24:19, 18:10, 13:17)Den T71 Diddeleng wëll onbedéngt nach de Sprong an Playoffs schaffen, loung virum 14. Spilldag awer nëmmen op der 7. Plaz, punktgläich mat Esch an 2 Punkten hannert der Sparta. Et soll also keen einfache Match ginn fir béid Equippen. Nom 1. Véirel loung Diddeleng knapp mat 24:23 a Féierung. Och am zweete Véirel konnt sech keng Equipe e richtege Virdeel verschaffen. Eréischt um Enn vum zweete Véirel konnt sech den T71 dunn awer mat engem 7:0 Laf liicht ofsetzen a loung an der Paus mat 48:42 a Féierung.Nom Säitewiessel konnt den T71 Diddeleng säin Virspronk souguer weider ausbauen, bei der Sparta war an der zweeter Halschent iergendwéi Loft eraus. Diddeleng huet sech Victoire net méi huelen gelooss an setzt sech souverän mat 79:69 duerch.AB Contern - Musel Pikes 67:70 (21:19, 14:16, 25:19, 7:16)Contern hat um 14. Spilldag den Tabellenéischten op Besuch. Béid Equippen haten sech an enger spannender an intensiver Partie näischt geschenkt. Souwuel Contern wéi och d'Pikes konnten sech zu kengem Moment an der éischter Halschent eng komfortabel Avance erausspillen. An der Paus stoung et 35:35.Och no der Paus sollt sech net vill um Spillverlaf änneren. Fir béid Equippen stoung einfach ze vill um Spill. Zum Enn vum drëtte Véirel konnt sech Contern mat engem 10:2 Laf liicht ofsetzen a loung nom 3. Véirel mat 60:54 a Féierung. D'Musel Pikes haten awer schnell reagéiert an de Score direkt am Ufank vum 4. Véirel nees ausgeglach. Duerno sollt Féierung méi wéi eng Kéier änneren. Um Enn sollt den Tabellenéischten dann awer Iwwerhand behalen a sech ganz knapp mat 70:67 behaapten. Domat bleiwen d'Musel Pikes weiderhin un der Tabellespëtzt.- Arantia Fiels 80:51 (21:13, 23:14, 26:18, 10:6)De Basket Esch hat mat der Arantia Fiels indirekt en schwaache Géigner um Programm an domat och zwee einfach Punkten, déi am Kampf ëm déi 6. Plaz wichteg sinn. De Basket Esch konnt sech och direkt schnell ofsetzen a loung an der Paus schonn mat 44:27 a Féierung an hat de Match domat schonn vir entscheed.An der zweeter Halschent koum och keng gréisser Reaktioun méi vun der Fiels. Um Enn wënnt de Basket Esch mat 80:51 an huet sech domat provisoresch déi 6. Plaz an der Tabell nees geséchert.Hedgehogs Bascharage -67:81 (15:23, 21:26, 20:14, 11:18)Och um 14. Spilldag bleift Bascharage weiderhin ouni Victoire. Am éischte Véirel konnt sech Walfer direkt eng komfortabel Avance vun 8 Punkten erausspillen. Och am zweete Véirel huet Walfer de Virspronk weider ausgebaut a loung an der Paus mat 49:36 a Féierung.Nom Säitewiessel konnt Bascharage den Ecart nach eng Kéier verkierzen, mee um Enn war Walfer einfach ze staark an setzt sech ouni Problem mat 81:67 duerch.E Sonndeg huet Etzella dann nach Steesel op Besuch.