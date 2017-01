Bei den Damen huet Mandy Minella, am 3. a leschten Tour vun der Qualifikatioun fir den Tournoi zu Hobart an Australien zwar verluer, kënnt awer weider.

© Pressphoto Archivbild

D'Lëtzebuerger Profispillerin huet an 2 Sätz mat 5-7 an 0-6 géint d'Brasilianerin Telina Perreira verluer. Mä Spora-Spillerin kënnt als Lucky Loser awer an den Haapttableau a spillt do am éischten Tour géint d'Spuenierin Lara Arruabarrena.Am Doubel spillt d'Mandy Minella mam Sevastova géint Koppel Irigoien (Arg) a Liang (Chn).