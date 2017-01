Am Tennis huet den Gilles Muller mat sengem amerikanesche Partner Sam Querrey, d'Finale vum Dubbel, beim ATP-Tournoi zu Brisbane an Australien verluer.

© Pressphoto Archivbild

D’Australier Kokkinakis/ Thompson, kënne sech an zwee Sätz mat 7-6 an 6-4 behaapten.E Méindeg trëfft de Gilles Muller beim ATP Tournoi zu Sydney am 1. Tour op den Alexandr Dolgopolov aus der Ukraine.