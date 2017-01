Um Podium stoungen nach d'Schwäizerin Wendy Holdener an d'Schwedin Frida Hansdotter.Zu Adelboden an der Schwäiz huet de Hendrik Kristoffersen mat grousser Iwwerleeënheet de Slalom am Schi Alpin gewonnen. De Norweger hat eng Avance vun 1 Sekonn an 83 Honnertstel op de Manfred Mölgg aus Italien. De Marcel Hirscher aus Éisträich gouf Drëtten.