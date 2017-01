An Italien an Spuenien gewannen Haaptstadveräiner hir Matcher. Real Madrid bleift weider ongeschloen.

Um 17. Spilldag an der Primera Division hunn sech Espanyol an Deportivo mat engem 1:1 getrennt. Real Madrid iwwerrennt Granada FC mat 5:0, den Athletic Bilbao spillt 0:0 gläich géint de CD Alavés. Betis Sevilla feiert ee 2:0 géint Leganenés. Celta Vigo mat enger Victoire vun 3:1 géint Malaga doheem.An Italien verléiert Verona mat 1:4 doheem géint Atalanta. De Veräin aus der italienescher Haaptstad, de AS Roum wënnt knapp mat 1:0 zu Genua. De Lazio wënnt mam dem nämmlechtem Resultat doheem géint Crotone. Keng Goaler sinn zwëschen dem FC Turin an dem Sassuolo Calcio gefall.Den AC Mailand wënnt knapp géint Cagliari mat 1:0 um Sonndegowend.