Out fir d'Mandy Minella beim WTA Tennis Tournoi zu Hobart an Australien.

© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

D'Lëtzebuergerin verléiert e Méinden de Moien an dräi Sätz mat 6-4, 2-6 an 3-6 géint d'Spuenierin Lara Arrubarrena.

Si war no der Defaite am 3. Qualifikatiounstour als Lucky Loser nach an den Haapttableau nogeréckelt