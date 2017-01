© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Am Juni profitéiert den Nationaltrainer dann awer dovun, virum Weltmeeschterschaftsqualifikatiounsmatch zu Rotterdam géint Holland puer Deeg an d'Ausland ze goen.





Footballnationaleqippe / Reportage Franky Hippert



Eng Destinatioun déi dem Luc Holtz do virschwieft ass Evian. Während der Football-Europameeschterschaft zejoert a Frankräich war déi Däitsch Nationalequipe och an der Thermalstad an der Haute-Savoie.



D'Nationalequipe hätt eng Preparatioun vun 2-3 Wochen, wou dann och soll e Stage am Ausland gemaach gi vun ongeféier 5-6 Deeg, esou de Luc Holtz. De Rescht géif dann opgedeelt ginn. Eng Phase wäert zu Lëpscht sinn an eng aner während 2-3 Deeg an Holland. De Luc Holtz géif awer gären nach virun Holland e Preparatiouns-Lännermatch spillen an do virdrun nach eventuell e Preparatiouns-Match géint eng gutt Veräinsequipe organiséieren.

De Schluss vun der Saison ass fir d'Nationalspiller aus dem ënnerschiddlechste Grënn, virun engem Lännermatch net ëmmer evident.



Et misst ee bedenken, wéi laang d'Spiller am Ausland sinn. Zemools do, wou de Championnat relativ fréi ophält, misst ee kucken, dass d'Spiller am Juni nees prett sinn, esou de Luc Holtz. Do géif an eenzele Gruppe geschafft ginn. Dat Mentaalt wier do och ganz wichteg, esou de Luc Holtz.

Lo am Januar bleiwen d'Rout Léiwe fir d'Preparatioun op d'Reprise vum Championnat an hire Veräiner.

De Virbereedungs-Stage wier soss ëmmer am Januar, respektiv Uganks Februar, gemaach ginn, mä well de Championnat dëst Joer scho Mëtt Februar ugeet, hätt ee sech decidéiert d'Spiller bei hiren Veräiner ze loossen fir d'Chamionnats-Matcher virzebereeden.

Deen éischte richteg grousse Rendez-vous huet d'FLF-Formatioun den 25. Mäerz am Stade Josy Barthel an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun géint de Vizeeuropameeschter Frankräich. 3 Deeg drop dierft dann nach e Frëndschaftslännermatch sinn. De Nationaltrainer krut an deem Sënn op jiddwerfalls gréng Luucht vun sengem Verwaltungsrot.