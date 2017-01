Negativen Avis vum COSL (09.01.2017) Den Espoirschampion am Cyclcocross Luc Turchi gët net an d'Sportsektioun vun der Arméi opgeholl

De Coureur aus der däitscher Formatioun Lott-Kern-Haus wollt en vue vun enger méiglecher Profi-Carrière an d'Sportsektioun vun der Arméi opgeholl ginn, krut dofir awer net de Feu Vert vum Lëtzebuerger Comité Olympique.

Déi Lëtzebuerger Arméi ass de Föerderprogramm Nummer 1 vum Spëtzesport hei am Land. Sou ass den Ament iwwer d'Halschent vum Lëtzebuerger Olympiateam fir Tokyo 2020 an der Sportsektioun vun der Arméi. Fir déi ze integréieren ginn et bestëmmte Regelen. En Athlet, deen dem COSL-Elitekader ugehéiert, gëtt, wann hien dat wëll, direkt an d'Sportsektioun vun der Arméi opgeholl. Aner Athleten kënnen dat och, mussen dann awer bannent 2 Joer an den COSL-Elitekader opgeholl ginn.



Beim Luc Turchi goufen et Timingproblemer. Enn Juli 2016 huet hie seng Kandidatur fir d'Sportsektioun vun der Arméi eragereecht. Wéinst den olympesche Spiller, a well am Summer de Conseil vum COSL net siegéiert, konnt dem 21 Joer ale Cyclcocrossspezialist seng Kandidatur eréischt am Hierscht traitéiert ginn. Dës Prozedur brauch Zäit an dofir koum den Avis vum COSL sou spéit.



Déi Responsabel vum Lëtzebuerger Comité Olympique begrënnen hiren negativen Avis dorobber, datt dem Luc Turchi säin internationalen Leeschtungsniveau net héich genuch ass, fir déi nächst 2 Joer de Sprong an den COSL-Elitekader ze packen.



Lo heescht et ofwaarden, wéi dem Luc Turchi seng Karriär um Vëlo bedéngt duerch seng nei berufflech Ausriichtung an Zukunft evoluéiert.