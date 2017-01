© RTL Archiv

D'Tageblatt hat gemellt, datt den Dany Mota, deen bei Virtus Entella an der zweeter Divisioun an Italien spillt an am Grand-Duché opgewuess ass, kéint an Zukunft fir d'FLF-Formatioun um Terrain stoen.

Dany Mota / Reportage Franky Hippert



Den Dany Mota, net ze verwiesselen mam Dan da Mota, huet 18 Joer, ass e Portugis, deen zu Nidderkuer gebuer gouf a bis virun annerhallwem Joer zu Péiteng gespillt huet. Den FLF-Nationaltrainer kennt de Jong op jiddwerfalls. Hien hätt den Dany Mota zu Monnerech selwer trainéiert ier de Spiller dunn a Portugal gaangen ass a nees zeréck op Péiteng komm wier. De Luc Holtz hätt hien awer an deene leschte Méint, zanter deem hien an Italien wier, net gesinn. Hien hätt awer natierlech Informatiounen iwwert dem Dany Mota seng Evolutioun kritt. Wann ee mat 18 Joer capabel wier an der zweeter italienescher Liga ze spillen, hätt een eng gewësse Qualitéit, esou de Football-Nationaltrainer. Hie géif sech selwer an Italien deplacéieren, fir de Jong um Terrain ze gesinn.

Den Dany Mota war eng Zäitchen net decidéiert, ob hien et net wéilt probéiere fir déi portugisesch Nationalequipe a Fro ze kommen. Lo schéngt et awer eng Tendenz ze ginn.



De Nationaltrainer hätt virun 6 Méint eng Entrevue mam Dany Mota gehat, wou nach am Raum gestanen hätt, op hien net d'Chance hätt fir fir säin Heemechtsland kennen ze spillen. Mëttlerweil wier et awer esou, dass d'Chance fir fir Lëtzebuerg ze spillen relativ grouss stéingen, wann en d'Nationalitéit kritt.

Fir d'éischt muss den Dany Mota awer nach d'Prozeduren duerchlafen.



D'Prozedur fir dass den Dany Mota Lëtzebuerger gëtt wier am gaangen, esou de Luc Holtz. Et wier awer eng Fro vun der Zäit wéini dat wier.

Dës Saison huet den 18 Joer jonke rietse Couloir, respektiv Stiermer ëmmerhi schonn an zwee Matcher mat Virtus Entella 26 Minutte laang d'Loft aus der Serie B, der zweethéchster Divisioun an Italien kënne richen.