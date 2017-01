Am nächsten Tour spillt de Lëtzebuerger en Donneschdeg géint de Pablo Cuevas, dee sech och an der Nuecht op e Mëttwoch an dräi Sätz mat 6-4, 2-6 a 6-2 géint de Fransous Nicolas Mahut konnt duerchsetzen.



De Spiller aus dem Uruguay kënnt aktuell am Ranking op déi 22. Plaz an ass domadder 12 Plaze besser klasséiert wéi de Gilles Muller.