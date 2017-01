Den Optakt um Mëttwoch mécht d'Partie tëscht Frankräich a Brasilien. Gutt Chancen um Enn d'WM ze gewannen, huet déi franséisch Handball-Nationalequipe, déi hiren Titel wëll verdeedegen. Awer och den Olympiagewënner Dänemark wäert alles dru setzen, den Titel mat heem ze huelen.Viraussiichtlech ass et awer net méiglech, d'Handball-WM op der Tëlee ze suivéieren, dofir awer um Internet. Et ass iwwerdeems virgesinn, dass TF1 d'Matcher vun der franséischer Nationalequipe vun der Véierelsfinale un iwwerdréit.Am Kader vun derspillt d'Lëtzebuerger Nationalequipe iwwregens um Mëttwoch den Owend am Gymnase vun der Coque géint Italien. De Match fänkt um 19.30 Auer un. De Retourmatch gëtt e Sonndeg an Italien gespillt. De Gewënner ass fir déi zweet Qualifikatiounsronn qualifizéiert. An der Tabelle komme Lëtzebuerg an Italien op allkéiers véier Punkten. Georgien huet bis ewell kee Punkt. Déi iwwernächst Europameeschterschaft ass am Joer 2020 an Italien.