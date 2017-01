X

Et war eng staark éischt d'Halschent fir d'Lëtzebuerger mat e puer gudden Konterattacken vun den Italiener, enger Equipe, déi 9 Plaze besser klasséiert ass wéi eis Nationalequipe. Mat 13 zu 10 ass d'FLH-Formatioun an d'Paus gaang. Zefridde Gesiichter deemno an der voller Hal op der Coque.Déi zweet Halschent huet mouvementéiert ugefaang, Italien konnt den Ecart op 1 Punkt verkierzen, ma Lëtzebuerg huet sech d'Victoire net méi huele gelooss. Eng Victoire mat engem klenge Bäigeschmaach, bis zu enger Minutt viru Schluss loung den Ecart nämlech nach bei 3 Punkten.Den FLH-President Romain Schockmel ass zouversiichtlech, dass een aus Italien mat engem bessere Resultat Heem kënnt an och déi zweet Halschent eng konstant Leeschtung weist.De Retourmatch an Italien ass dann de 15. Januar.