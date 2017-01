Konkret geet et ëm de Championnatsmatch vum 21. August, dee Sandweiler bei der Etzella vun Ettelbréck mat 3-2 gewonnen hat.Allerdéngs hat d'Equipe vu Sandweiler deemools ee Spiller ze vill um Bou stoen. D'Etzella hat doropshi Protest ageluecht. Vun de Geriichtsinstanze vun der FLF war et Decisioun, datt Ettelbréck d'Partie géif 3-0 Forfait gewannen.D'CLAS, déi iewescht Sportsgeriichtsinstanz am Land, huet awer elo an hirem Uerteel festgehalen, datt d'Resultat vum Match misst zielen, well déi Sandweiler kee Virdeel haten, respektiv keng schëlleg Intentioun oder Negligence nozeweise wär.An der Tabell fält d'Etzella elo, mat 3 Punkte manner, vun der 4. op déi 7. Plaz zeréck. Fir Sandweiler geet et mat Plus 3 Punkten, genee deen ëmgedréite Wee vun der 7 op d'4. Plaz erop.