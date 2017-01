Zesumme mat hirer lettescher Partnerin Anastasija Sevastova steet d'Lëtzebuergerin beim WTA Tournoi zu Hobart an Australien an der Halleffinale.

© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

De Lëtzebuerger-Letteschen Duo sollt an de Véirelsfinale géint d'Koppel Kirsten Flipkens a Sara Errani aus Wäissrussland respektiv Italien untrieden, ma d'Italienerin huet wéinst enger Blessur musse Forfait deklaréieren.An den Halleffinalle spillen d'Minella an d'Sevastova e Freideg géint den Duo Raluca Olaru an Olga Savchuk aus Rumänien an der Ukrain.