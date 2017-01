© AFP (Archiv)

Am Oktober d’lescht Joer haten d’Negociatiounen tëscht dem Gérard Lopez an dem Proprietaire vum LOSC Michel Seydoux ugefaangen. Mëtt November hat deen aktuelle President vun der Fola sengem Homolog vu Lille eng konkret Offer op den Dësch geluecht, an den 22. Dezember haten déi zwee Geschäftsmänner e Grondsazaccord ënnerschriwwen, fir de LOSC un de Gérard Lopez ofzetrieden.



Stade Pierre Mauroy

Dee 69 Joer ale Michel Seydoux, e franséische Geschäftsmann, deen och an der Filmbranche aktiv ass, ass zanter 2002 President vum OSC Lille.

Dee fréiere Proprietaire vun der Formel-1-Ecurie Lotus war jo am Summer no drun den Olympique Marseille z'iwwerhuelen, schlussendlech krut den Amerikaner Frank McCourt awer den Zouschlag.

De rietsen Aarm vum Gérard Lopez, de Spuenier Marc Ingla, Marketingsdirekter beim FC Barcelona tëscht 2003 an 2007, an de Portugis Luis Campos, fréieren Directeur sportif vun AS Monaco, spillen am neien Organigramm vum OSC Lille eng wichteg Roll.

Wat d’Trainerfro beim LOSC ugeet, wëll de Gérard Lopez jo onbedéngt den Argentinier Marcelo Bielsa rekrutéieren. Ma den Deal mam “El Loco“ ass nach net perfekt. Den Ament gëtt deen aktuellen Tabellen 12. aus der Ligue 1 vum Patrick Collot trainéiert.