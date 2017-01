Weidere Succès fir de Gilles Muller um ATP-Tennis Tournoi zu Sydney. De Lëtzebuerger steet an der elo an der Finale.

Hie gewënnt um Freideg de Moien an der Halleffinale mat 6-3 a 7-6 géint de Serb an Titelverdeedeger Viktor Troicki.



Hie kënnt am Ranking op déi 29. Plaz. De Gilles Muller ass aktuell Nummer 34 op der Welt.