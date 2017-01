Um Freideg war de komplette 15. Spilldag am Basket. E Sonndeg geet et da schonn direkt mam nächste Spilldag weider.

© Guy Seyler

Keng Problemer hat um 13. Spilldag den Tabelleleader d'Amicale Steesel. Si setzen sech kloer mat 79 op 46 zu Walfer duerch. Fir d'Residence Walfer war dës Defaite alles anescht wéi gutt, wëllen si et dach nach an den Titel-Playoff packen.Déi direkt Géigner vu Walfer hunn sech um Freideg nämlech keen Ausrutscher geleescht an hier Partie gewonnen. D'Sparta konnt sech, wann och knapp, mat 68 op 65 géint Konter duerchgesat. Den T71 Diddeleng wënnt an der Fiels mat 88 op 69 an de Basket Esch behaapt sech zu Bascharage mat 76 op 56.Dann hunn och nach d'Musel Pikes mat 96 op 78 géint d'Etzella gewonnen. Si bleiwen domadder zesumme mat der Amicale un der Spëtzt vun der Tabelle.