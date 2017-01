En emotionale Gilles Muller no der Victoire. © Eurosport

© Eurosport © Eurosport © Eurosport © Eurosport © Eurosport « ZréckWeider »

De Gilles Muller wënnt an der Final an zweet Sätz mat 7:6 an 6:2 géint de Brite Daniel Evans.De Gilles Muller ass gutt an d'Partie erakomm. Säi Service war ganz souverän, mä den Daniel Evans huet och gutt matgehalen. Beim Tëschestand vu 5:4 hat de Gilles Muller den éischte Sazball, hie konnt dësen awer net notzen. Den zweete Sazball gouf et du beim 6:5, ma och dëse konnt de Brite nees ofwieren. D'Entscheedung ass dunn am Tiebreak gefall. Hei konnt de Lëtzebuerger Sportler vum Joer säin 3. Sazball notzen an huet de Sak beim 7:5 zougemaach. Domadder goung den éischte Saz mat 7:6 un de Lëtzebuerger.Am zweete Saz huet de Gilles Muller sech d'Victoire net méi huele gelooss. Beim Tëschestand vun 1:1 ass dem Lëtzebuerger en éischte Break gelongen, den zweete gouf et du beim 4:2. Um Enn huet de Gilles Muller den zweete Saz mat 6:2 fir sech entscheet an domadder och d'Partie gewonnen. De Spiller vun der Spora ass den éischte Lëtzebuerger, deem et geléngt en ATP-Tournoi ze gewannen.De 26 Joer ale Brite steet an der Weltranglëscht op Plaz 67 an hat et fir d'éischte Kéier an enge Finale vun engem ATP-Tournoi gepackt. De Lëtzebuerger ass de 34.Béid Kontrahente stoungen sech virun der Finale nach ni géigeniwwer.