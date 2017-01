Premier League- West Brom-0Tottenham gewënnt ganz kloer mat 4-0 duerch 3 Goler vum Harry Kane, de Mc Auley schéisst duerch e Selbstgol de 4-0 fir d'Spurs.Swansea -0-D'Gunners loossen sech net lompen a gewanne souverän mat 4-0 zu Swansea. De Giroud huet Arsenal an der 37. Minutt a Féierung bruecht. An der 2. Halschent sinn d'Spiller vu Swansea net méi zum ootme komm a missten duerch 2 Selbstgoler Arsenal fortzéie loossen. De Chilen Alexis Sanchez huet an der 73. Minutt de 4-0 geschoss.Weider Matcher déi de Mëtten an Owend gespillt ginn:Leicester - Chelsea 18.30Barcelona - Las Palmas 16.15Atletico - Betis 18.30Rennes - Paris Saint Germain 17.00Benfica - Boavista 17.00