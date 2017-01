Am Fall vum Christopher Jones vum Basketsveräin T71 ginn et e puer Onkloerheeten, wat d'Auslafe vun der Spär betrëfft.

Kann de Christopher Jones um Sonndeg am Basketsmatch vu sengem Veräin T71 géint Walfer nees spillen, oder net. De Spiller vun Diddeleng ass jo zanter dem 15. Abrëll wéinst Cannabis vum Conseil de Discipline vun der Anti-Dopping Agence gespaart. Lo ass d'Fro, lafen déi 9 Méint Spär um Samschdeg den 14. um Hallefnuecht oder um Sonndeg dem 15. Januar um Hallefnuecht of.

Fir de Marc Theisen, Affekot an Expert am Sportsrecht, ass et am Fong kloer:

Fir de Marc Theisen ass dës Situatioun ganz kloer, fir hie leeft d'Spär de 14. Januar um Mëtternuecht of, et wier ähnlech wéi am Aarbechtsrecht bei enger Notifikatioun wou ee sengem Salarié zoukomme léist. Mir wären an dësem Fall net bei engem Delai de Procédure.Fir aner Leit wär et awer net esou kloer. Esou sollen déi Diddelenger gesot krit hunn, datt d'Spär eréischt e Sonndeg ofleeft, an sinn hire Spiller deemno net asetze kéinten. Fir de Marc Theisen ass kloer, wat an Zukunft muss gemaach ginn, fir datt déi Onkloerheet net méi besteet:

Fir an Zukunft all Onkloerheet aus dem Wee ze goen, wier et verstänneg, wann een en Ufanksdatum vun der Spär drasetze géif an och en Enddatum. Dëst wier noutwendeg, fir deenen Diskussiounen aus dem Wee ze goen.

Souwäit de Marc Theisen informéiert ass, géifen déi Diddelenger, fir all Mëssel aus dem Wee ze goen, am nächsten Match an der Total League jiddwerfalls nach op de Christopher Jones verzichten.