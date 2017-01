De Christophe Bock bei de Meeschterschaften 2015 © pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Dëse Weekend sinn déi nationale Meeschterschaften am Ski-Alpine zu Adelboden an der Schwäiz. Am Riseslalom geet den Titel un de Christophe Bock. Och nach um Podium stinn den Paul Elvinger an den Jean-Marie Cervino.

Bei den Dammen huet d'Laura Schiltz gewonnen, virum Joyce Ten Raa an dem Eleanor Valentine.

Am Ski-Nordique am Skating konnt sech den Pol Flesch no 14 Kilometer duerchsetzen. Op d'Plazen zwee an dräi kommen den Eric Weis an de Jean Leyder.