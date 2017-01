D'lescht Joer op den Paralympics zu Rio sinn de Luciano Fratini an de Joël Wagener, allebéid am Handbike ugetrueden.

Luxemburg Handbike Team a.s.b.l. (14.01.2017) Den LHT grënnt eng a.s.b.l. fier den paralympesche Velosport hei zu Lëtzebuerg ze promouvéieren.

Des formidabel Aventure huet déi zwee inspiréiert, eng a.s.b.l. ze grënnen, fir dem Handbike an dem Paracycling hei zu Lëtzebuerg ee méi grousse sportleche Stellewäert ze ginn. Dat ass net géint de Luxembourg Paralympic Committee geriicht, ma ass virop geduecht, fir den LPC ze entlaaschten.

De Luxembourg Paralympic Committee, deem den Luxembourg Handbike Team weider ugehéiert, kann net sämtlech Sportaarten, déi am paralympesche Programm regruppéiert sinn, komplett ofdecken. Dofir huet den LPC weder de Budget, nach d'Manpower respektiv de Knowhow. Dee richtege Wee ass et, datt déi paralympesch Athleten deene Federatiounen bäitrieden, där hier Sportaart si praktizéieren. Wéi d’FSCL wëll den Handbike jo och an der UCI federéiert sinn, déi d'Critère fir déi grouss international Evenementer am paralympesche Vëlosport festleet. Déi Lëtzebuerger Vëlosfederatioun envisagéiert dofir den Handbike mat an déi national Stroossemeeschterschaften ze integréieren.

D'paralympesch Spiller d'lescht Joer zu Rio hunn de Luciano Fratini an de Joël Wagener an hiren Demarche fir d'Luxembourg Handbike Team asbl ze grënne befligelt. Well 2020 zu Tokyo wëll den LHT nees mat dobäi sinn.