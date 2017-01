Bei 10 Grad an Infrastrukturen déi éischter aus dem leschte Joerhonnert stamen, kämpfe Lëtzebuerg an Italien fir déi nächst Qualifikatiouns Ronn.

Um 16 Auer 30 gëtt de Match tëschent Lëtzebuerg an Italien zu Siracusa op Sizilien ugepaff. Nom knappe Succès dës Woch an der Coque, ass haut de Retourmatch.Mee a welche Konditioune béid Equipen untriede mussen ass liicht skandaléis wann net eng Frechheet fir déi Athleten déi ëmmerhi fir eng Platz an der zweeter Ronn vun der EM Qualifikatioun kämpfen. Dëst gëllt natierlech gläichermoosse fir déi 2 Nationalequippen.De Parquet an der Hal selwer:Puer Andréck vun de Kabinnen: