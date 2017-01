- Manchester City-0Bei Everton treffen de Lukaku, Mirallas an Davies.OGC Nice - FC Metz 0-0E ganz wichtege Punkt konnt Metz sech zu Nice erkämpfen, dobäi stoung de Chris Philipps 90 Minutten um Feld.- Espanyol Barcelona-1Fir Valencia treffen de Montoya a Mina, bei Espanyol huet de Lopez an der 85. Minutt verkierzt.Weider Matcher während dem Nomëtten an Owend:Manchester United - Fc Liverpool 17.00Fc Sevilla - Real Madrid 20.45Olympique Marseille - As Monaco 21.00