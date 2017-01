An der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg fänken d'Australien Open am Tennis un.

© afp

Souwuel de Gilles Muller wéi och d'Mandy Minella spillen awer eréischt an der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg.

De Gilles Muller kritt et, no sengem Succès zu Sydney, am 1. Tour mam Taylor Fritz ze dinn. Den US Amerikaner ass am aktuelle Ranking als 93. 65 Plaze méi schlecht klasséiert wéi de Lëtzebuerger, deen elo d'Nummer 28 ass. Dat ass dem Gilles Muller säi beschte Ranking a senger Carrière.

D'Mandy Minella spillt géint d'Magda Linette. D'Polin ass als 95. an der Weltranglëscht 9 Plaze besser klasséiert wéi d'Lëtzebuergerin.