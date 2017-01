© AFP

An der Nuecht op de 6. Februar ass zu Houston am Texas d'Finale vum American Football an den USA, de sougenannten Super Bowl. De Weekend vum 7. an 8. Januar waren déi éischt Matcher vun de Playoffs, d'Wild-Card-Ronn, wou sech nach 4 Equipen fir d'Divisonal Round qualifizéiere konnten. Hei konnte sech d'Greenbay Packers géint d'New York Giants mat 18:13 duerchsetzen, d'Seattle Seahawks hunn d'Detroit Lions 26:6 iwwerrant, d'Pittsburgh Steelers hunn de Miami Dolphins mat 30:12 keng Chance gelooss an och d'Houston Texas haten no enger 27-14 Victoire nach eng Chance op d'Finale vun doheem.Dëse Weekend sinn déi 4 Gewënner aus der Wild Card Ronn dann op déi 4 Veräiner getraff, déi direkt qualifizéiert waren.Am éischte Match vun der AFC stounge sech d'New England Patriots an d'Houstan Texans géigeniwwer. Direkt am éischte Quarter hunn d'Patriots gewisen, datt si onbedéngt weider komme wëlle, dat mat engem Score vu 14:3, den zweete Véierel ass dunn mat 10:3 un d'Texans gaang, sou datt et an der Paus 17:13 stoung. Ma och an der zweeter Hallschent hunn d'Patriots dominéiert an am drëtte Quarter 7:0 an am véierten 10:3 gewonnen. Endresultat dofir 34:16 fir d'Patriots an d'Texans mussen den Dram vun der Finale doheem opginn.D'Patriots treffen op d'Pittsburgh Steelers, déi hire Match 18:16 géint d'Kansas City Chiefs gewanne konnten. D'Chiefs waren no 15 Minutten nach 7:6 vir, stoung et an der Paus 7:12. En 3:3 am drëtte Quarter an en 3:6 am leschten ass den Chiefs awer net duergaangen, fir de Match nach ze dréinen.Zimlech kloer war et am NFC Match tëscht den Atlanta Falcons an den Seattle Seahawks. Waren d'Seahawks nach 7:0 no 15 Minutte vir, hunn d'Falcons am zweete Véierel ganzer 19 Punkte markéiert an der just 3 zougelooss. Och no der Paus war d'Equipe aus Atlanta dominant an huet eng Kéier 7:3 an eng Kéier 10:7 Punkte markéiert, fir zum Schluss 36 op 20 ze gewannen.Si musse sech nächste Weekend mat den Green Bay Packers moossen, déi an engem ganz knappe Match d'Dallas Cowboys eliminéiere konnten. 7:3, 14:10 a 7:0 hunn d'Packers déi éischt dräi Quarter dominéiert ma am leschte Véierel hunn d'Cowbys nach eng Kéier opgedréint, obwuel si 28:13 hanne waren. Direkt mat hirem éischte Ballbesëtz an deem Quarter konnte si en Touchdown markéieren an op 28:20 verkierzen. Duerch eng gutt Leeschtung vun der Defense si si och nees séier a Ballbesëtz komm a konnten duerch en weideren Touchdown an der 2 Point Conversion ausgläichen, knapp 4 Minutte viru Schluss. Dono konnte béid Equippe duerch de Kick dräi Punkte markéieren a Green Bay koum beim Stand vun 31:31 an nach eppes iwwer 40 Sekonnen op der Auer a Ballbesëtz. Mat engem ganz staarke Catch vum Cook 3 Sekonne viru Schluss an engem Fieldgoal aus iwwer 50 Yards konnten d'Packers a leschter Sekonn de Match fir sech entscheeden.An der Nuecht vum 22 op den 23 Januar stinn d'Conference Championships um Programm, wou d'Pittsburg Steelers bei den New England Patriots an der AFC an d'Green Bay Packers bei den Atlanta Falcons an der NFC untriede mussen. D'Gewënner vun hiren Divisioune qualifizéiere sech da fir de Super Bowl den éischte Sonndeg am Februar.