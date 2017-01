Den Ament kommen fir 3 Plazen nach 4 Equippen a Fro. Zanter e Sonndeg huet sech nieft de Musel Pikes an Steesel awer och schonns d'Etzella fir de Playoff qualifizéiert.

Basket Situatioun virum Playoff / Reportage Jeff Kettenmeyer



Déi Ettelbrécker konnten sech gëschter mat enger Victoire zu Esch den Ticket fir den Top 6 sécheren. Beim Basket Esch kéint et em déi 6. Plaz e bëssen méi enk ginn. Mat enger Leeschtung wéi gëschter geet et wahrscheinlech net duer, sou den Alex Roudebourg. Si waren net gutt agespillt mat den 3 Grousser am Ufank an d'Etzella huet Esch einfach iwwerlaf an och Defense gouf net esou gespillt, wéi si et sollten.



Esch spillt nach géint Walfer a géint Diddeleng. Beim T71 gesäit d'Situatioun an Tëschenzäit besser aus wéi nach viru Chrëschtdag an et huet een alles an eegener Hand, sou de President Marcel Wagener. Den T71 ass nach net duerch an de Match géint Käerjeng muss ee ganz serieux huelen an och kann Esch nach e ganz wichtege Match ginn.



Konter ass fir vill Leit Iwwerraschungsequipe vun dëser Saison. No zwou Néierlagen zu Bartreng an e Sonndeg zu Steesel, muss een nächste Samschdeg awer onbedéngt géint d'Fiels wannen.



D'Sparta rechent sech och nach Chancen op de Playoff aus, allerdéngs stinn mat der Etzella a Steesel zwee zolidd Géigner virun deene Bartrenger, weess den Thierry Abdiu. Op Ettelbréck geet ee mat der Astellung "Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen". De Run fir d'Playoffs ass ganz enk. D'Sparta muss dohinner kommen a d'Equipe packt dat och, do ass den Thierry Abdiu zouversiichtlech.



Dogéint huet d'Residence Walfer zanter dem leschte Weekend keng Chance méi op de Playoff.