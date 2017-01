Jacques Radoux/Reportage Franky Hippert



De Gilles Muller huet den ATP-Tennis Tournoi zu Sydney an Australien gewonn. En Dram ass an Erfëllung gaang, an een, deen e ganz groussen Undeel dorun huet, ass dem 33 Joer alen Spiller vun der Spora säi Beroder Jacques Radoux.

Virun 9 Joer hunn sech déi zwee, de Gilles Muller an de Jacques Radoux, eng éischte Kéier richteg kennegeleiert. Deemools huet de fréiere Lëtzebuerger Davis Cup-Kapitän, dee fir säi Richt-Eraus bekannt ass, wuel ee Saz gesot, deen fir en Déclic bei der aktueller Nummer 28 an der Tennis-Weltranglëscht gesuergt huet: "Wanns de dech mat Plaz 50 zefridde gëss mat engem Potential op Top 10, da bass du ee Loser."

Dunn huet den Jacques Radoux, fréier Nummer 458 am ATP-Ranking, eng Equipe mat der Struktur Letzserv ronderëm de Gilles Muller opgebaut. Fir dohin ze kommen, wou de Gilles Muller elo ass, ginn et e puer Schlësselen, déi den Erfolleg erklären: Haart Aarbecht, Fitness, Nutritioun, de Wëllen besser ze ginn a sech hëllefen ze loossen.

Déi physesch Preparatioun während senger Blessure um Ielebou 2013 mam Frank Eicher, huet dunn op d'Base fir déi nächst Joren op deem Plang geluecht. Ma och d'Famill mat senger Fra Alessia, déi während 35 Wochen am Joer op hire Mann muss verzichten, an besonnesch och d'Gebuert vun sengen zwee Bouwen Lenny an Nils, déi elo och zu Sydney dobäi waren, spillen eng wichteg Roll an der Evolutioun vum Spiller Gilles Muller, seet säi Beroder Jacques Radoux.

Wann ee scho Spiller wéi Agassi, oder Nadal geklappt huet, déi allen zwee un der Spëtzt vun der Weltranglëscht stoungen, dann huet ee sécherlech den Tennis, fir an den Top 10 op der Welt ze stoen. An wann et an de nächste Joren nach esou weider geet wéi an der Lescht, dann ass dat sécherlech och net utopesch.