© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Fir déi zwee lescht Matcher kréien déi Diddelenger elo nach Verstäerkung vum Christopher Jones dee jo zanter Mëtt Abrëll 2016 wéinst Dopping gespaart war.U sech sinn verschidden Leit dovun ausgaangen datt de Christopher Jones schonns leschte Sonndeg géint Walfer hätt kéinten um Terrain stoen. Dozou zielt och de President vum T71 Diddeleng, de Marcel Wagener. Um Enn war et d'Fro op d'Spär den 14. oder eben eréischt de 15. um Mëtternuecht ausgelaf ass.Dat hunn déi Diddelenger bei Cosl nogefrot, déi déi Fro dann un d'Riichter vum Conseil de Disziplin weider ginn hunn. Fir si war d'Saach kloer, datt de Christopher Jones de 15. Januar nach net dierft spillen.De Christopher Jones war viru senger Spär ee vun de beschten Lëtzebuerger Spiller. Zu Diddeleng hofft ee elo mat sengem Retour och nach een Wiertchen méi em de Final 4 kenne matzeschwätzen, sou de Marcel Wagener. Zanter 2 Méint ass hien nees am Training, total fit a voll motivéiert. D'Equipe huet hien och gutt opgeholl an et ass keen him béis fir dat, wat hie gemaach huet.Beim T71 muss een och ofwaarden, wéi et mam US-Amerikaner Denell Stephens viru geet. Deen huet den Ament zolidd Problemer mat Mëttelfanger an deem d'Aussebänner gerass sinn. Wéi de Marcel Wagener confirméiert huet kéint et sinn, datt fir de Playoff och een Ersatz kéint spillen.