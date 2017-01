An 10 Deeg ass den Euro Meet am Schwammen an der Coque um Kierchbierg.

Ëmmer méi Weltklasseschwëmmer hu sech ugemellt. Um Dënschdeg koum Katinka Hosszu dobäi. D'Ungarin gëtt Iron Lady genannt, well si quasi all Disziplinnen an Distanzen schwëmmt an dann och nach wënnt. Op den Olympeschen Summerspiller zejoert zu Rio stoung d'Hosszu iwwer 100 Meter Réck, an 200 a 400 Meter "4 Nages" ganz uewen um Podium.