Reportage: Sport-Rekord mat 105 Joer (17.01.2017)

Den Robert Marchand huet 105 Joer an huet virun zwou Wochen een neien Stonne-Weltrekord opgestallt. An enger Stonn ass hien iwwer 22 km gefuer. Mir hunn nogefrot wei dat an deem héijen Alter méiglech ass, a wat ee selwer maachen kann fir fit ze bleiwen.