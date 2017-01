© Pressphoto Archivbild

Et war déi éischt Victoire fir Maaseik an der Haaptronn vun der lafender Championsleague Campagne an deemno och déi éischt fir den 20 Joer jonke Lëtzebuerger. De Kamil Rychlicki huet de ganze Match gespillt, war beschte Punktesammler (22) vum Match an huet dobäi di 2 lescht Punkten am decisive fënnefte Saz fir seng Equipe gemaach.