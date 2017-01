Sport: Am meeschte gelies

"D'Lëtzebuerger Handballfederatioun huet déi traureg Nouvelle kritt, dass de Roland Muller (och Tarzan genannt) e Mëttwoch säi leschte Match géint seng schwéier Krankheet verluer huet. De Roland war 45 Joer bei der FLH lizenséiert an huet a ville Funktiounen dem Handball Lëtzebuerg Déngschter geleescht. Säit Juni 2016 war hie Member vum Conseil d'Administratioun vun der FLH an dobäi zoustänneg fir eis Nationalequipe. Hien huet trotz gesondheetleche Problemer ni seng gutt Laun verluer. Senger Famill a senge Frënn eist déifste Bäileed.Aus Respekt fir den Tarzan gëtt dëse Weekend op sämtleche Matcher, Jugend a Promotioun mat abegraff, eng Gedenkminutt zu sengem Gedenken agehalen."La fédération a la profonde tristesse de vous faire part du décès de son membre de longue date, Roland Muller (dit Tarzan).Depuis 45 ans au service du handball à Luxembourg, il occupait la fonction de membre du CA depuis juin 2016. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis.En signe de respect nous vous prions de respecter ce weekend une minute de silence en son honneur sur toutes les rencontres de championnat.