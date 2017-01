Domadder si béid Lëtzebuerger souwuel am Simpel wéi och am Dubbel zu Melbourne erausgeflunn.

Out och am Dubbel fir de Gilles Muller bei den Australien Open. Nodeems de Lëtzebuerger en Donneschdeg am Simpel eliminéiert gi war, verléiert hien och e Freideg de Moien, zesumme mat sengem Partner Marcos Baghdatis aus Zypern, mat 3-6 an 2-6 géint déi finnesch/australesch Koppel Henri Kontinen a John Peers.Och d'Mandy Minella verléiert de Moie mat hirer Partnerin der Italienerin Karin Knapp an zwee Sätz mat 3-6 an 2-6 géint déi tschechesch/chinesesch Koppel Andrea Hlavackova a Shuai Peng.