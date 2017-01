E Freideg goufen d'Véierelsfinallen an der Coupe am Football gezunn.

Coupe de Luxembourg am Football

An der Spëtzepartie spillt Déifferdeng géint den Titelverdeedeger Diddeleng. Den Zweete géint den Éischten an der Tabelle. D'Fola kritt et mat Rouspert ze dinn, Ettelbréck spillt géint de Racing a Rodange muss géint d'US Esch untrieden. Gespillt gëtt de 14. Mäerz.