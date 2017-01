© AFP

18 Joer no der WM am eegene Land wëllt een domadder nees e grousst Football-Event organiséieren. De 15. September soll decidéiert ginn a wéi enge Stadie gespillt soll ginn.Bis elo gëtt et nach keen anere Kandidat. Tierkei huet awer Interessi, genee wéi och Dänemark, Finnland, Norwegen a Schweden, déi d'EM zesumme wëllen organiséieren.De September 2018 decidéiert d'UEFA wien Organisateur vun der Europameeschterschaft 2024 gëtt.No 1988 wär et déi zweeten Europameeschterschaft fir Däitschland. Am Kader vun der paneuropäescher EM 2020 ginn dräi Partien an der Virronn an eng Véierelsfinale zu München gespillt.