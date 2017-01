No den 20 Kilometer hat de Russ um Freideg eng Avance vun 41 Sekonnen op de Leader am Weltcup Martin Fourcade.

© AFP

Dëse Weekend ass de Biathlon Weltcup zu Antholz an Italien. Nieft dem Vainqueur Anton Schipulin an dem Martin Fourcade stoung nach den Ukrainer Sergej Semenov am Eenzel um Podium.