Et war tëschenduerch eng enk Partie tëschent dem Champion Déifferdeng an de Gäscht vun Diddeleng. Um Enn awer eng verdéngt Victoire fir d'Red Boys.D'Lokalformatioun ass besser an d'Partie komm an dowéinst loungen si an der Paus verdéngt mat 18:16 a Féierung.No 43 Minutte konnten déi Diddelenger wuel op 21:21 nach eng Kéier ausgläichen, mä de Champion huet sech dovunner awer net aus der Rou brénge gelooss an um Enn dës Partie gewonnen. D'Schlussresultat war 34-29 fir d'Red Boys.An der zweeter Partie vum Owend konnt sech Bierchem mat 30 op 26 géint den Handball Esch behaapten.