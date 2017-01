Hamburg an Ingolstadt kommen no hiren Néierlagen net aus dem Keller eraus.

Schalke - Ingolstadt 1-0



Fir Schalke schéisst de Guido Burgstaller an der leschter Minutt de Gol vum Dag.



Wolfsburg - Hamburg 1-0



De Mario Gomez konnt fir seng Equipe an der 83. Minutt den entscheedende Gol schéissen.



Augsburg - Hoffenheim 0-2



Fir Hoffenheim hunn de Wagner an de Kramaric d'Goler geschoss.







Bremen - Dortmund 1-2



Den André Schürrle hat Dortmund an der 5. Minutt a Féierung bruecht ir de Bartels an der 59. Minutt ausgeglach huet. De Piszcek konnt fir Dortmund an der 71. Minutt den 2-1 schéissen.



Darmstadt - Gladbach 0-0





Um 18 Auer 30 spillt



Leipzig - Frankfurt géinteneen.