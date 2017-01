Liverpool -2-Liverpool kasséiert no iwwert engem Joer erëm eng Néierlag an hirer Heemescht, an enger phaseweis spektakulärer 2. Halbzeit konnten sech d'Spiller vu Swansea duerch en Doppelpack vum Llorente 2-0 a Féierung schéissen. Liverpool huet awer net opginn a konnt duerch de Firmino an der 55. an der 69. Minutt ausgläichen. De Sigurdsson huet awer 5 Minutten drop den entscheedenden 3-2 geschoss fir Swansea.Bastia - Nice 1-1Gëschter Owend hunn sech Bastia an Nice 1-1 getrennt. Den Oniangué huet an der 17. Minutt den 1-0 fir Bastia geschoss, mee den Tabellenzweeten aus Frankräich Nice konnt an der 34. Minutt duerch de Souquet ausgläichen.Wéider Matcher déi haut um Programm stinn:Nantes - Paris Saint Germain (17Auer)Stoke - Manchester United (16 Auer)Manchester City - Tottenham Hotspuer (18 Auer 30)Real Madrid - Malaga (16 Auer 15)