No engem Joer Auszäit wéinst Verletzung huet d'Lindsey Vonn Descente vu Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Et huet genau 2 Coursen gedauert an schonn konnt sech déi amerikanesch Schi-Alpin Leeferin erëm un d'Spëtzt vun der Dammekonkurrenz setzen.Mat 15 Honnertstel Réckstand kënnt d'Schwäizerin Lara Güt op déi zweeten Platz.D'Viktoria Rebensburg aus Däitschland komplettéiert de Podium mat engem Réckstand vun 48 Honnertstel.D'Lindsey Vonn konnt 1 Joer net matfueren wéinst Blessuren um Knéi an Aarm.