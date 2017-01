© AFP

D'Gut sëtzt sech virun der Éisträicherin Stephanie Venier an dem Tina Weirather aus dem Lichtenstein duerch.Bei denhuet de Lokalmatador Marcel Hirscher de Slalom vu Kitzbühel an Éisträich kloer dominéiert. Op Plazen zwee an dräi fueren de Brit Dave Ryding an den Russ Alexander Khoroshilov.