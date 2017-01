© AFP (Archiv)

An derhuet Leicester City zu Southampton mat 0:3 verluer a rutscht an der Tabelle ëmmer méi déif an de Keller. Momentan steet den aktuelle Champion just op der 15. Tabelleplaz. Am zweete Sonndesmatch wënnt Arsenal a leschter Minutt mat 2:1 géint Burnley. Den Alexis Sanchez huet an der 97. Minutt fir Arsenal den entscheedenden Eelefmeter äiskal ragesat.Anwënnt Juventus Turin mat 2:0 géint d'Lazio vu Roum.wënnt den Tabellenzweeten Sevilla knapp mat 4:3 zu Osasuna.an der Ligue 1 wënnt den Tabelleleader Monaco ganz kloer 4:0 géint Lorient. No dëser Victoire leien si weiderhin zwee Punkten vir Nice an dräi Punkte viru Paräis.