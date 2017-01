© Guy Seyler

No der Paus hunn déi Bartrenger dunn awer de Match séier konnten dréinen, sou dass et op emol 47 op 48 stoung. Du koum awer op ee neits eng Reaktioun vun den Ettelbrécker a si hunn no engem 9:1 Laf konsequent de Virsprong ausgebaut fir no 30 Minutten 73 op 62 vir ze leien. Mat engem 9:2 Laf innerhalb vun zwou Minutten hunn déi Ettelbrécker dunn am leschte Véirel de Sak séier zougemaach, sou dass si hier 11. Victoire fir dës Saison konnte feieren. Bescht Marqueure vum Match waren de Brad Reese (38 Punkten) op Bartrenger Säit an den Derrick Barden (24 Punkten) op Ettelbrécker Säit.Bei den Damme klappt den T71 Diddeleng den Telstar vun Hesper an engem ganz spannende Match mat 58 op 55.