D'Lëtzebuergerin verléiert an 3 Sätz mat 6-2, 1-6 an 3-6 géint d'Japanerin Yuki Naito.

© RTL-Archiv

Do virdrun hat déi eréischt 16 Joer jonk Spillerin d'Qualifikatioun souwéi den éischten Tour mat klore Victoiren iwwerstanen.







Bei den Dammen huet et d'Serena Williams mat vill Méi an d'Véierelsfinale vun den Australien Open gepackt. Déi sechsfach Gewënnerin vun dësem Grand-Slam-Tournoi gewënnt an zwee Sätz mat 7-5 a 6-4 géint déi tschechesch Spillerin Barbora Strycova.



E Sonndeg war déi däitsch Weltranglëschten Éischt Angelique Kerber iwwerraschend eliminéiert ginn.