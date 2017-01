Hei an engem Spill géint Déifferdeng

Esou schreift déi belsch Zeitung "Het Laatste Nieuws". An der Maschinn souz d'Footballsequipe vum F91 Diddeleng, déi fir e Stage an déi spuenesch Stad sollt fléien. Et hätt een direkt gemierkt, datt eppes net stëmmt, sou d'Spiller. No 3 Stonne konnt d'Equipe du weiderfléien op Alicante.