Eng ganz staark éischt Hallschent vun den Atlanta Falcons huet hinnen den Ticket fir de Superbowl geséchert. 3 Touchdowns an ee Fieldgoal hu fir en Avantage vu 24 Punkte gesuergt. D'Defense vun de Packers hat der Falcons-Attack näischt entgéint ze stellen, ma och och d'Offense vun der Equipe aus Green-Bay Wisconsin konnt an den éischten 30 Minutten net Punkten. Den drëtte Quarter hu si endlech déi éischt Punkte gemaach a konnten dësen och mat 15:13 fir sech entscheeden. Dat awer nëmmen, well hire Quarterback Aaron Rodgers alles riskéiert huet. De véierte Quarter ass dunn nees ganz knapp mat 7:6 un d'Falcons gaangen, déi de Match kontrolléiert a sech ouni gréisser Problemer mat 44:21 den NFC-Champion-Titel sécheren a sech fir de Superbowl qualifizéiere konnten.Och eng kloer Victoire gouf et fir d'New England Patriots géint d'Pittsburgh Steelers. No 10:0 a 7:9 sinn d'Patriots mat engem Avantage vun 8 Punkten an d'Paus gaangen. D'Defense vun de Steelers kruten den Quarterback Tom Brady an de Receiver Chris Hogan net an de Grëff. An awer war de Virsprong an der Paus net esou grouss, well mat engem Touchdown plus déi 2 extra Punkten hätten d'Steelers kéinte gläich zéien. Ma dee Quarter ass awer un d'Patriots gaangen, ganzer 16 Punkten, 2 Touchdowns an ee Fieldgoal, hu si konnte markéieren. De leschte Véierel konnte d'Steelers nees mat 8-3 fir sech entscheeden, ma si konnten d'36:17-Victoire vun de Patriots awer net méi a Gefor bréngen. Domadder zéie si als AFC-Champion an de Superbowl an.

D'Falcons an d'Patriots spillen am Superbowl an der Nuecht um 5. op de 6. Februar géinteneen.