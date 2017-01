© afp Archiv

Spéitstens zanter dem exzeptionellen Optrëtt vun der islännescher Futtballnationalequipe op der leschter Europameeschterschaft a Frankräich, dierft jidderengem kloer sinn, wat de Sport fir en Afloss huet, fir e Land an der grousser wäiter Welt bekannt ze maachen, respektiv fir zum positiven Image bäizedroen.

An net méi spéit wéi e Freideg stellt d'Staatssekretärin Francine Closener am Kader vum Euro-Meet, d'Partenariat mat der Lëtzebuerger Schwammfederatioun vir.

En Donneschdeg huet sech den President vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun Paul Philipp an seng Leit, mat der Staatssekretärin Francine Closener, déi d'Promotioun vum Grand-Duché ënnert sech huet, getraff.

Et wier eng intressant Reunioun gewiescht, esou de Paul Philipp. D'Madame Closener hätt hir Iddien, iwwert wéi et kéint virgoen, presentéiert. Et wier och e gudden Austausch gewiescht, wou de Paul Philipp a seng Leit kloer gemaach hätten, wat vu Säite vun der FIFA iwwerhaapt méiglech wier. Do géifen et Virschrëften iwwert dat ginn, wat ee kann op Trickoten an Trainingskostümer maachen. De Paul Philipp ass och iwwerzeegt, dass ee sech eens géif ginn, et wier op jiddefalls keng Affär vun de Suen.



Dat éischt grousst Evenement wier Frankräich an zwee Méint. Et misst ee kucken, wat ee bis dohin op d'Bee gestallt kritt, esou de President vun der Footballfederatioun.

Et gi Länner, do weess een direkt un Hand vum Design vum Trikot vun den Nationalequippen, vu wou se kommen. Een esou e Land ass Kroatien. D'Nationalequippe vun deene verschiddenste Sportaarten, awer virun allem och de Futtball, hunn déi typesch Rout-Wäiss Karéiert Trikoten. Bei der neier Signature vu Lëtzebuerg huet een jo e rout-bloen „X“. Do lafen Iwwerleeungen, datt och d'Lëtzebuerger Nationalequippen iwwert dee Wee, direkt erëm ze erkennen wären.

Dem Paul Philipp no, wier et eppes wou een d'Spiller, wéi och Supportere kéint mat abannen. Wa Supporter d'Lëtzebuerger Nationalequipe an d'Ausland géife kucke goen, wier et flott, wa jiddereen dee selwechten Trickot unhätt, wann d'Medien se géife filmen, esou de President.

Elo dës Woch, solle sech déi Responsabel vun der FLF an vum Nation Branding schonn nees gesinn, esou de Paul Philipp.

De President vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun ass frou driwwer, datt d'Lëtzebuerger Regierung erkannt huet, datt de Sport e wichtege Vecteur fir den Image vum Land kéint sinn.

Dee Merite géif deelweis och vun individuelle Sportler kommen, esou de Paul Philipp. Wann ee gutt Sportler a ville Beräicher hätt, wier et schued, wann ee net géif dovunner profitéieren.

Et verwonnert jo dann och net, datt d'Lëtzebuerger Regierung dat erkannt, wann ee weess, datt d'Sportsevenementer déi Meeschtgekuckten op der ganzer Welt sinn.